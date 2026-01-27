Dragon Ball svelato un nuovo Super Saiyan creato da Akira Toriyama prima della morte

In occasione di un evento in Giappone, sono stati svelati nuovi disegni di Akira Toriyama, tra cui un misterioso Super Saiyan ancora sconosciuto. La scoperta offre uno sguardo inedito sul mondo di Dragon Ball e sul processo creativo dell'autore. Questa rivelazione arricchisce la storia e l’universo della serie, lasciando spazio a nuove interpretazioni e approfondimenti per i fan.

Durante un evento celebrativo in Giappone, lo studio di Dragon Ball ha portato alla luce un progetto contenente design inediti dell'indimenticato Akira Toriyama, incluso un nuovo misterioso Super Saiyan. Durante le celebrazioni per i 40 anni di Dragon Ball, è stato presentato un nuovo personaggio Super Saiyan progettato da Akira Toriyama prima della sua scomparsa. Il nuovo guerriero debutterà nel videogioco "Age 1000", ambientato in un futuro lontano del franchise. Quando Toriyama continua a creare anche dopo la sua scomparsa La saga di Dragon Ball ha inaugurato il suo quarantesimo anniversario svelando una serie di iniziative editoriali e multimediali.

