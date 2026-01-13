Dragon Ball Daima | 3 volte in cui Vegeta ha umiliato Goku senza usare i pugni
Dragon Ball Daima si è rivelato uno dei capitoli più singolari dell’intero franchise di Akira Toriyama e Toei Animation. Sebbene la serie si sia conclusa ribadendo la superiorità combattiva di Goku – grazie soprattutto alla sua nuova trasformazione – questa volta il Principe dei Saiyan si è preso la scena sotto aspetti che vanno oltre la pura forza bruta. I fan adorano mettere Goku e Vegeta l’uno contro l’altro, e se sul campo di battaglia Kakarot ha spesso l’ultima parola, Daima ci ha regalato tre momenti specifici in cui Vegeta ha dimostrato di essere superiore: più maturo, più intelligente e, paradossalmente, più “umano”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
