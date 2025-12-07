La neve? Lontano ricordo Inverni sempre più miti In 10 anni solo 4 episodi a Perugia

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 7 dicembre 2025 –  A Perugia nevica sempre meno. Le imbiancate che si vedevano fino alla fine degli anni ‘90 sono diventate ormai merce rara da queste parti. L’ultima nevicata degna di questo nome nel capoluogo risale a fine dicembre ‘96. Dopo solo qualche leggera imbiancata, Ma cosa è successo e perché Perugia è sempre meno colpita da precipitazioni nevose? A spiegarlo è Perugia Meteo e i suoi esperti, che in un recente incontro hanno illustrato i dati raccolti negli ultimi 50 anni. Ponte dell’Immacolata con il sole, ma aprirà solo il 10% degli alberghi. “La montagna attira molto di più” “Intanto – spiega Matteo Fiorucci - le nevicate a Perugia, negli ultimi 50 anni si sono verificate da novembre ad aprile, in maggior numero a febbraio, il mese più nevoso per numero di eventi, seguito da gennaio, marzo e poi dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la neve lontano ricordo inverni sempre pi249 miti in 10 anni solo 4 episodi a perugia

© Lanazione.it - La neve? Lontano ricordo. “Inverni sempre più miti In 10 anni solo 4 episodi a Perugia”

Altri contenuti sullo stesso argomento

neve lontano ricordo inverniLa neve? Lontano ricordo. “Inverni sempre più miti In 10 anni solo 4 episodi a Perugia” - Gli esperti di Perugia Meteo: “Nei mesi cruciali dell’inverno le temperature in media sono aumentate di 1. Lo riporta lanazione.it

neve lontano ricordo inverniNeve fitta e polverosa, dal passato al futuro per un’Italia sottozero - IT) Quante volte, parlando tra amici o ascoltando i commenti sotto un post meteo, ... Secondo msn.com

neve lontano ricordo inverniMeteo Invernale e Anticiclone, equilibrio instabile: cosa non torna - IT) L’anticiclone rappresenta spesso un elemento chiave nelle previsioni meteo stagionali. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neve Lontano Ricordo Inverni