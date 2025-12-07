La neve? Lontano ricordo Inverni sempre più miti In 10 anni solo 4 episodi a Perugia
Perugia, 7 dicembre 2025 – A Perugia nevica sempre meno. Le imbiancate che si vedevano fino alla fine degli anni ‘90 sono diventate ormai merce rara da queste parti. L’ultima nevicata degna di questo nome nel capoluogo risale a fine dicembre ‘96. Dopo solo qualche leggera imbiancata, Ma cosa è successo e perché Perugia è sempre meno colpita da precipitazioni nevose? A spiegarlo è Perugia Meteo e i suoi esperti, che in un recente incontro hanno illustrato i dati raccolti negli ultimi 50 anni. Ponte dell’Immacolata con il sole, ma aprirà solo il 10% degli alberghi. “La montagna attira molto di più” “Intanto – spiega Matteo Fiorucci - le nevicate a Perugia, negli ultimi 50 anni si sono verificate da novembre ad aprile, in maggior numero a febbraio, il mese più nevoso per numero di eventi, seguito da gennaio, marzo e poi dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
