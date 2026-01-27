Donatella Di Cesare Senza stupore non c’è pensiero critico
La filosofa Donatella Di Cesare sarà ospite alla rassegna «Macerie» di ANPI Bergamo, dove presenterà il suo ultimo libro «Tecnofascismo». Un’occasione per approfondire temi legati al pensiero critico e alle sfide della nostra epoca, senza enfasi o sensazionalismi. L’evento offre uno spazio di riflessione su questioni attuali, affrontate con rigore e sobrietà, nel rispetto della pluralità di opinioni.
Intervista. La filosofa sarà ospite della rassegna «Macerie» voluta da ANPI Bergamo, dove presenterà il suo ultimo libro «Tecnofascismo», edito da Einaudi È la meraviglia (thaûma in greco), dice Aristotele, che spinge l’uomo alla filosofia: lo stupore di fronte alla realtà circostante induce l’individuo ad andare alla ricerca delle cause prime, a non accontentarsi di quanto l’esperienza sembri attestare. Il rischio, secondo Donatella Di Cesare, filosofa, nonché docente di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», è che l’uomo contemporaneo, sempre più assuefatto a un mondo dominato da tecnologia e violenza, smarrisca questa capacità e con essa il pensiero critico, argine difensivo contro minacce che portano i nomi di «tecnocrazia» e di «etnocrazia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L’inesorabile declino del pensiero critico
L’attuale contesto sembra contribuire a un progressivo indebolimento del pensiero critico, rendendo più facile accettare stereotipi e opinioni preconfezionate.
