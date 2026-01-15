L’inesorabile declino del pensiero critico

L’attuale contesto sembra contribuire a un progressivo indebolimento del pensiero critico, rendendo più facile accettare stereotipi e opinioni preconfezionate. In un’epoca caratterizzata da informazioni rapide e sovrabbondanti, mantenere un atteggiamento riflessivo e analitico diventa sempre più difficile. Questo fenomeno, se non contrastato, rischia di indebolire la capacità di giudizio e di discernimento, elementi fondamentali per una cittadinanza consapevole e responsabile.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.