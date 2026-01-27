Divò Cocktail Risto Club si conferma anche quest’anno tra i migliori bar d’Italia, secondo la Guida BlueBlazeR. Questo riconoscimento riflette l’impegno dell’attività nella promozione dell’eccellenza nel settore della mixology e dell’ospitalità, consolidando la propria posizione a livello nazionale come punto di riferimento nella cultura del bere contemporaneo.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Divò Cocktail Risto Clu b ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Guida ai Migliori Bar d’Italia BlueBlazeR, u na delle pubblicazioni di riferimento a livello nazionale dedicate all’eccellenza della mixology, dell’ospitalità e della cultura del bere contemporaneo. La Guida BlueBlazeR seleziona e racconta ogni anno i migliori cocktail bar italiani attraverso un’attenta attività di scouting, degustazioni, visite anonime e valutazioni qualitative, ponendosi come punto di riferimento per operatori del settore, appassionati e pubblico professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Divò per il secondo anno consecutivo nella Guida ai Migliori Bar d’Italia BlueBlazeR

