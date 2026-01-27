Monaco Juve vietato l’accesso ai tifosi a Nizza e Cap d’Ail | la presa di posizione dei bianconeri Il comunicato
La Juventus ha annunciato il divieto di accesso per i tifosi a Nizza e Cap d’Ail in occasione dell’incontro Monaco-Juve. La decisione mira a garantire la sicurezza durante l’evento, evitando eventuali disordini o situazioni di rischio. La comunicazione ufficiale evidenzia l’importanza di rispettare le disposizioni emanate per tutelare l’ordine pubblico e la tranquillità dei partecipanti.
Monaco Juve, è scattato il divieto di accesso per i tifosi presso Nizza e Cap d’Ail. Il club bianconero ha espresso stupore per la decisione. I tifosi della Juventus non potranno andare a Nizza e Cap d’Ail prima della sfida contro il Monaco. Una decisione che ha provocato la reazione del club bianconero con un comunicato ufficiale: «Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all’AS Monaco. Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
