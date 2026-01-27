In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno. Vengono inoltre evidenziate le dichiarazioni di Moretti sulla necessità di lasciar cadere la schiuma, e si descrivono le condizioni dei pannelli del soffitto, sostenuti da stecche da biliardo.

La schiuma fonoassorbente si staccava dal soffitto di Le Constellation già prima del rogo scoppiato la notte di Capodanno a Crans Montana. Uno scambio di messaggi video «tra Gaëtan, allora gestore del bar Constellation, e il direttore Jacques Moretti», ottenuto dalla televisione svizzera, mostra «la caduta della schiuma acustica dal soffitto del bar» e «rivela le precarie condizioni del bar pochi giorni prima di Capodanno», afferma la Radiotelevisione svizzera Rts sul suo sito. «Si tratta di documenti esclusivi ottenuti dal programma Mise au point della Rts», aggiunge. Le stecche da biliardo per riattaccare le schiume al soffitto Il proprietario fornisce istruzioni tramite messaggi video e audio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Se la schiuma cade, bisognerà lasciarla». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo

Approfondimenti su Crans Montana

La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.

Una testimonianza della cameriera ricostruisce quanto accaduto durante l’incendio de Le Constellation a Crans-Montana, evidenziando interventi fai-da-te sul soffitto e la presunta fuga di Jessica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei Moretti; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove; Crans-Montana, spunta l’ipotesi di un incendio precedente: il caso Moretti si complica; Incendio a Crans-Montana, un rogo nel 2024 prima della strage: l’inchiesta sui Moretti si complica.

Crans Montana, spunta audio di Moretti: «Dimmi se la schiuma cade o no». Le stecche da biliardo per tenerle i pannelli rotti del soffittoLa schiuma fonoassorbente si staccava dal soffitto di Le Constellation già prima del rogo scoppiato la notte di Capodanno a Crans Montana. Uno scambio di messaggi video ... ilmessaggero.it

Rogo di Crans-Montana, spunta un precedente incendio nel 2024Incendio a Le Constellation: un nuovo dossier potrebbe aggravare la posizione dei gestori del locale teatro della strage del 1° gennaio 2026. mam-e.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook