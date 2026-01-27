Dentro la première e il party del film Le cose non dette | le foto del cast e degli ospiti a Milano

Tanti gli ospiti della premiére: da Mahmood, che ha curato la colonna sonora con la canzone originale Le cose non dette, a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, da Gianna Nannini a Roberto Bolle, da Tommaso Zorzi ad Ambra Angiolini. E dopo la proiezione i protagonisti del film e gli ospiti si sono spostati al Twiga per festeggiare. Tavoli ravvicinati, luci basse, conversazioni fitte, cocktail personalizzati e tanti abbracci: così è andato in scena l’after party. Protagonista un cast che, anche fuori dallo schermo, ha confermato di essere unito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mahmood firma la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino

Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino.

Il cast de Le Cose non dette al Vanity Fair Stories 2025: «La verità fa crollare le maschere»

