Dentro la première e il party del film Le cose non dette | le foto del cast e degli ospiti a Milano

Tanti gli ospiti della premiére: da Mahmood, che ha curato la colonna sonora con la canzone originale Le cose non dette, a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, da Gianna Nannini a Roberto Bolle, da Tommaso Zorzi ad Ambra Angiolini. E dopo la proiezione i protagonisti del film e gli ospiti si sono spostati al Twiga per festeggiare. Tavoli ravvicinati, luci basse, conversazioni fitte, cocktail personalizzati e tanti abbracci: così è andato in scena l’after party. Protagonista un cast che, anche fuori dallo schermo, ha confermato di essere unito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino.

