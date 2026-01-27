Dentro la première e il party del film Le cose non dette | le foto del cast e degli ospiti a Milano
Tanti gli ospiti della premiére: da Mahmood, che ha curato la colonna sonora con la canzone originale Le cose non dette, a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, da Gianna Nannini a Roberto Bolle, da Tommaso Zorzi ad Ambra Angiolini. E dopo la proiezione i protagonisti del film e gli ospiti si sono spostati al Twiga per festeggiare. Tavoli ravvicinati, luci basse, conversazioni fitte, cocktail personalizzati e tanti abbracci: così è andato in scena l’after party. Protagonista un cast che, anche fuori dallo schermo, ha confermato di essere unito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Le cose non dette
Mahmood firma la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino
Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino.
Il cast de Le Cose non dette al Vanity Fair Stories 2025: «La verità fa crollare le maschere»
Can y Demet: La foto que lo cambió todo en Dubái
Ultime notizie su Le cose non dette
Argomenti discussi: Draghi: L’Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi; I dazi e la Groenladia: la nuova mission di Meloni tra Trump e Ue; Draghi: L'Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi; Xpeng P7+, com'è fatta dentro l'ammiraglia cinese.
Dentro la première a New York di Daredevil: Born Again con Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e il resto del castNon è stato un percorso facile, ma a giudicare dal risultato valeva la pensa aspettare. Quasi sette anni dopo la cancellazione di Daredevil su Netflix e dopo che la produzione era stata interrotta nel ... vanityfair.it
Un film Minecraft , dentro la première di Londra insieme a Jason Momoa (con mamma e fidanzata)E se esistesse un mondo dove poter costruire qualsiasi cosa ci passi per la testa? Era il 2009 quando lo svedese Markus Persson, autore di videogiochi e fondatore di Mojang Studios, immaginò (e poi ... vanityfair.it
Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagat x.com
All’assemblea di Italia Viva a Milano l’ex premier chiama a raccolta chi non si riconosce più nel Pd #Italia - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.