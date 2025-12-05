Chivu Inter il tecnico cambia rotta alla vigilia del Como | torna il ritiro ad Appiano Gentile! Il motivo

Inter News 24 che ha portato a tale scelta. Stavolta Cristian Chivu ha pensato alla logistica e ha deciso di cambiare le abitudini della vigilia. Se prima del delicatissimo derby contro il Milan il tecnico nerazzurro aveva optato per lasciare i giocatori liberi di dormire a casa, oggi, in vista della sfida di campionato contro il Como, la musica è cambiata: l’allenatore rumeno ha deciso di tenere tutta l’Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Si tratta dunque del primo ritiro stagionale per la Beneamata, una scelta che rompe con la gestione “liberale” vista finora, ma che risponde a precise esigenze organizzative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico cambia rotta alla vigilia del Como: torna il ritiro ad Appiano Gentile! Il motivo

