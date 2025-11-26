Pier Silvio Berlusconi annuncia l’ingresso di MFE nei media portoghesi con l’acquisizione di Impresa

MFE–MEDIAFOREUROPE annuncia un’importante operazione industriale nel settore media europeo, acquisendo una partecipazione del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., gruppo multimediale leader in Portogallo. Impresa è editore delle reti televisive SIC e di numerose pubblicazioni digitali e cartacee, tra cui il noto settimanale Expresso. Grazie a questa operazione, MFE rafforza ulteriormente la propria presenza nella penisola Iberica e nel continente, arrivando a operare in sei Paesi europei: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Un investimento orientato alla collaborazione industriale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

