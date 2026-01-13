20th Century Studios ha pubblicato il trailer italiano di Send Help, il film diretto da Sam Raimi, che sarà nelle sale dal 29 gennaio 2026. Il video offre una prima anteprima della nuova produzione, attesa dai fan e dagli appassionati di cinema. Questa anticipazione permette di conoscere meglio la storia e il tono della pellicola, in attesa della sua uscita ufficiale.

20th Century Studios ha reso disponibile il nuovo trailer italiano di Send Help, il nuovo atteso film diretto da Sam Raimi, in arrivo nelle sale dal 29 gennaio 2026. Il nuovo trailer italiano di Send Help si presenta come un concentrato di adrenalina e umorismo dark in pieno stile Raimi che cattura perfettamente lo spirito da survival-thriller. “ Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all’estremo ”, ha affermato di recente il regista Sam Raimi. “ Nella nostra storia, la ridefinizione dei ruoli crea una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Send Help | Un nuovo trailer dall’atteso film di Sam Raimi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

