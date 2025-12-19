Jessica Jones e Matt Murdock finalmente riuniti nella prima immagine di Daredevil | Rinascita 2

Jessica Jones e Matt Murdock ritrovano il loro cammino nella prima immagine di Daredevil: Rinascita 2, la nuova stagione su Disney+. Oltre ai protagonisti, si intravede Mr. Charles e la Governatrice Marge McCaffrey, mentre emergono interessanti anticipazioni su Punisher. Un ritorno atteso dagli appassionati, tra nuove sfide e colpi di scena nel mondo di Hell’s Kitchen.

Un primo sguardo alla nuova stagione della serie Disney+ sull'Uomo senza Paura rivela anche Mr. Charles, la Governatrice Marge McCaffrey oltre a novità su Punisher. Jessica Jones sta finalmente per fare ritorno nel Marvel Cinematic Universe grazie alla seconda stagione di Darevil: Rinascita e finalmente possiamo anche dare un primo sguardo al look di Krysten Ritter. La Fase 6 dell'MCU vedrà la reunion tra Jessica Jones e Matt Murdock, anticipata da un'immagine dello show che farà ritorno su Disney+ nel 2026 diffusa da Entertainment Weekly. Altre foto mostrano il personaggio di Matthew Lillard, Mr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

