Dall' ex vicesindaco Biserna un appello per il recupero del portale di San Pellegrino | Un dovere verso la nostra storia

Il portale della Basilica di San Pellegrino Laziosi, importante esempio di architettura medievale, necessita di interventi di recupero. L’ex vicesindaco Giancarlo Biserna evidenzia l’importanza di preservare questo patrimonio storico, simbolo della città di Forlì. Un impegno condiviso per tutelare e valorizzare un capolavoro che rappresenta un patrimonio culturale di grande valore.

“Un gioiello del Medioevo nel cuore di Forlì chiede attenzione e cure”. È il portale della Basilica di San Pellegrino Laziosi, capolavoro architettonico della seconda metà del Duecento, oggi al centro di un appello pubblico lanciato da Giancarlo Biserna, ex vicesindaco della giunta Balzani, che.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

