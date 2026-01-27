Questo testo esplora come migliorare le competenze emotive e le relazioni familiari, favorendo un ambiente domestico più sereno e una migliore gestione dei conflitti tra genitori e figli.

Miglioramento delle competenze emotive, relazioni familiari più equilibrate, maggiore capacità di gestire i conflitti e ambiente domestico più sereno. Sono gli obiettivi degli incontri tra genitori e figli tra i 6 e i 14 anni. Le nuove iniziative sono promosse da Cooperativa Le Dita e Sos Dislessia, si realizzeranno con la metodologia del ‘ coping-power ’. Le attività, 8 incontri per ogni filone parallelo, il mercoledì e venerdì in via Ravenna, 52 dalle 17.30 alle 19.30. Il calendario di appuntamenti ha ottenuto il patrocinio del Comune e un contributo economico di 15.500 euro, assegnato dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune nell’ambito di un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla parte delle famiglie. Genitori e figli a lezione

