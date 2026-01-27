craxi roma riscopre hammamet tra storia e testimonianze

AGI - Nella serata di lunedì 26 gennaio, il VI Municipio della Capitale ha ospitato la presentazione del volume Hammamet ricorda Bettino, edito da Solfanelli, un libro che si propone di restituire una lettura più umana e storicamente articolata degli ultimi anni di vita di Bettino Craxi, quelli trascorsi in esilio in Tunisia. Un periodo complesso e controverso della storia politica italiana, raccontata attraverso le voci e le testimonianze di chi condivise con l'ex presidente del Consiglio quella fase estrema della sua esistenza: il popolo di Hammamet. L’iniziativa, svoltasi presso la Sala Cinema Cerone, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando il persistente interesse attorno alla figura di Craxi e al dibattito sulla stagione di Tangentopoli. 🔗 Leggi su Agi.it

Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia.

