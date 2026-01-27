Craxi Roma riscopre Hammamet tra storia e testimonianze

AGI - Nella serata di lunedì 26 gennaio, il  VI Municipio  della Capitale ha ospitato la presentazione del volume  Hammamet ricorda Bettino, edito da Solfanelli, un libro che si propone di restituire una lettura più umana e storicamente articolata degli ultimi anni di vita di  Bettino Craxi, quelli trascorsi in  esilio in Tunisia. Un periodo complesso e controverso della storia politica italiana, raccontata attraverso le voci e le  testimonianze  di chi condivise con l'ex presidente del Consiglio quella fase estrema della sua esistenza: il  popolo di Hammamet. L’iniziativa, svoltasi presso la Sala Cinema Cerone, ha registrato una  partecipazione numerosa  e attenta, confermando il persistente  interesse attorno alla figura di Craxi  e al dibattito sulla stagione di  Tangentopoli. 🔗 Leggi su Agi.it

