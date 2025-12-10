Apre il centro sportivo in memoria di Paolo Borsellino | la struttura a pochi metri dal luogo della strage
Il 15 dicembre alle 15:30 sarà inaugurato il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, situato a pochi metri dal luogo della strage di Via D’Amelio. La struttura rappresenta un omaggio all'impegno del magistrato e vuole promuovere attività sportive e sociali per la comunità locale, rafforzando il legame tra memoria e futuro.
A pochi metri dal luogo della strage di Via D’Amelio, il prossimo 15 dicembre a partire dalle ore 15:30 verrà inaugurato il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino. Un dono ai cittadini di Palermo, di Piana degli Albanesi e a tutti i giovani che ne vorranno usufruire.Il progetto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
