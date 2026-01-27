Corone di fiori e maratona di lettura | Napoli ricorda le vttime dell’Olocausto
In occasione della Giornata della Memoria, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, deporrà corone di fiori nei luoghi simbolo delle persecuzioni naziste. L'evento mira a ricordare le vittime dell'Olocausto attraverso momenti di riflessione e memoria collettiva, contribuendo a preservare la storia e i valori di rispetto e tolleranza.
Questa mattina, in occasione della ‘Giornata della Memoria’, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ricorderà la tragedia della Shoah deponendo dei fiori nei luoghi della città legati alle persecuzioni naziste: alle 9.30 a Borgo Orefici, nella strada intitolata a Luciana Pacifici, la bimba nata a Napoli da una famiglia di ebrei toscani e morta a otto mesi sul convoglio diretto ad Auschwitz e, a seguire, sulle p ietre d’inciampo in piazza Bovio su cui sono scolpiti i nomi delle vittime della Shoah. Sempre oggi, a partire dalle 9.30 a l teatro Mercadante si svolgerà l’iniziativa “Restiamo umani”, che ha ricevuto il patrocinio morale dal Centro Internazionale di Studi “Primo Levi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
