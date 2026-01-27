Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo | record di visualizzazioni per la nuova puntata

Fabrizio Corona ha sfidato le restrizioni legali pubblicando la nuova puntata di Falsissimo, raggiungendo un record di visualizzazioni. Nonostante l’ordinanza del Tribunale di Milano, l’ex paparazzo ha continuato a condividere contenuti, dimostrando l’importanza dei social media nel panorama mediatico attuale. Questo episodio mette in evidenza le tensioni tra diritto e libertà di espressione nel mondo dell’informazione digitale.

Nonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano, Fabrizio Corona pubblica la nuova puntata di Falsissimo. Migliaia di utenti collegati su YouTube tra riferimenti a Signorini e retroscena Mediaset. Ieri sera, 27 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona dedicato al tema Il prezzo del successo. Un episodio molto seguito, con decine di migliaia di utenti collegati in diretta sulla pagina YouTube dell'ex fotografo, nonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano che gli vietava di trattare determinati argomenti. L'ordinanza del Tribunale di Milano Nella mattinata di ieri, il giudice della prima sezione civile Roberto Pertile aveva accolto il ricorso presentato dagli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Fabrizio Corona annuncia il ricorso contro il divieto di pubblicazione delle chat, foto e video legati al sistema Signorini.

