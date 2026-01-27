Coppia rapinata sul Vesuvio | protagonisti due uomini incappucciati e armati

La rapina avvenuta all’osservatorio del Vesuvio ha coinvolto due giovani, con i responsabili armati e incappucciati. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per gestire l’accaduto e avviare le indagini. L’episodio evidenzia la necessità di aumentare i controlli nelle aree sensibili e di tutelare la sicurezza dei visitatori e dei residenti locali.

I carabinieri sono intervenuti stanotte all'una a Ercolano, nei pressi dell'osservatorio del Vesuvio, per una rapina ai danni di due giovani. Dai primi accertamenti pare che poco prima, due individui avrebbero rotto il vetro anteriore destro della Fiat 500 con una pistola. A bordo dell’auto c’erano un 30enne e una 26enne. Le vittime hanno consegnato ai rapinatori una borsa da donna con all’interno documenti, carte di credito e soldi, uno smartphone e due anelli d’oro. I malviventi, incappucciati, prima di andare via hanno preso le chiavi dell’auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Ercolano Rapina con sequestro di persona: protagonisti cinque giovani.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Vesuvio Osservatorio Ercolano. Pistola contro l’auto, rapinatori incappucciati assaltano coppia vicino al Vesuvio In serata a Ercolano, vicino all’Osservatorio Vesuvio, due giovani sono stati vittima di una rapina a mano armata da parte di rapinatori incappucciati. “Vogliamo l’auto e la borsa”: donna rapinata da due giovani armati di pistola La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vesuvio Osservatorio Coppia rapinata sul Vesuvio: protagonisti due uomini incappucciati e armatiI carabinieri sono intervenuti stanotte all'una a Ercolano, nei pressi dell'osservatorio del Vesuvio, per una rapina ai danni di due giovani. Dai primi accertamenti pare che poco prima, due individui ... napolitoday.it Ercolano, coppia rapinata con una pistola: rubati documenti, telefoni, gioielli e carta di creditoI carabinieri sono intervenuti per rapina in danno di due giovani a Ercolano, zona osservatorio del Vesuvio. Dai primi accertamenti pare che poco prima due individui avrebbero rotto il ... ilmattino.it Ercolano, notte di paura: coppia rapinata in auto. Minacciati con una pistola. Sfondano vetro dell'auto e rubano soldi, gioielli e cellulare. Indagano i carabinieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.