In serata a Ercolano, vicino all’Osservatorio Vesuvio, due giovani sono stati vittima di una rapina a mano armata da parte di rapinatori incappucciati. L’episodio si è svolto in un’area frequentata e si è concluso senza feriti, lasciando comunque preoccupazione tra la comunità locale.

Paura nella notte a Ercolano, nella zona dell’Osservatorio Vesuvio, dove due giovani sono stati vittime di una rapina a mano armata. L’episodio è avvenuto intorno all’1.00, quando i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina in danno di una coppia. Secondo i primi accertamenti, due individui incappucciati avrebbero infranto il vetro anteriore destro di una Fiat 500 utilizzando una pistola, minacciando le persone a bordo dell’auto: un 30enne e una 26enne. Sotto la minaccia dell’arma, le vittime hanno consegnato ai rapinatori una borsa da donna contenente documenti personali, carte di credito e denaro contante, oltre a uno smartphone e due anelli d’oro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ercolano. Pistola contro l’auto, rapinatori incappucciati assaltano coppia vicino al Vesuvio

