Comunicato Stampa | Essentia lancia il Bestseller Neonaturalesimo – Agli antipodi del transumanesimo…

In un contesto di crescente integrazione tra tecnologia e vita quotidiana, Essentia presenta il suo nuovo bestseller, “Neonaturalesimo – Agli antipodi del transumanesimo…”. Il libro analizza le tendenze attuali e i cambiamenti che coinvolgono l’identità umana, offrendo spunti di riflessione sui temi dell’innovazione e del rapporto tra uomo e tecnologia.

Milano, 27.01.2026 – In un mondo sempre più orientato verso l'ibridazione dell'essere umano, dove gli algoritmi affiancano l'intuizione e la tecnologia entra progressivamente anche negli ambiti più personali della vita, cresce in molte persone una sensazione di disagio: quella di non riconoscersi pienamente nel futuro che viene prospettato. Per chi sente il bisogno di ritrovare equilibrio, centratura interiore e una visione consapevole del proprio futuro, esce oggi il libro di "Il libro prende in esame alcune dinamiche della contemporaneità, come la crescente tecnocratizzazione, la manipolazione mediatica, il credito sociale, l'identità digitale e il transumanesimo", afferma Come spiega l'autrice, l'opera nasce dal desiderio di preservare la libertà interiore in un'epoca che tende all'interconnessione continua e all'omologazione, proponendo una vita vissuta in modo più consapevole e in armonia con la Natura.

