Comunicato Stampa | Diego Tomassone lancia il Bestseller La Medicina Per Pochi
Milano, 25.11.2025 – In tema di salute personale, viviamo in un'epoca in cui il sistema sanitario promette risposte rapide, ma spesso offre solo protocolli generici che riducono la prevenzione a un semplice controllo periodico che non consente di raggiungere una vera comprensione del corpo. In questo scenario, la salute rischia di diventare un'illusione: si rincorrono esami, medicine e terapie senza mai arrivare alla radice del problema. Per tutti coloro che desiderano leggere e interpretare i segnali deboli del corpo, imparando a riconoscere squilibri e disarmonie prima che si trasformino in sintomi evidenti, esce oggi il libro del dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it
