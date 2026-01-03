Attacco Usa al Venezuela la conferenza stampa del presidente Donald Trump | segui la diretta

Da ilfattoquotidiano.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della conferenza stampa di Donald Trump in Florida, dopo l’attacco degli Stati Uniti a Caracas e l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro. In questa occasione, il presidente americano ha fornito chiarimenti sulla recente operazione e sui prossimi sviluppi della situazione in Venezuela. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa delicata fase politica internazionale.

In diretta dalla Florida la diretta della conferenza stampa del presidente Usa Donald Trump dopo l’attacco a Caracas e l’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

attacco usa al venezuela la conferenza stampa del presidente donald trump segui la diretta

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa al Venezuela, la conferenza stampa del presidente Donald Trump: segui la diretta

Leggi anche: Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese»

Leggi anche: Inter-Liverpool, Chivu e Thuram: segui con noi la Diretta della Conferenza stampa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Attacco Usa in Venezuela, la pista Cia e il rischio escalation; Attacchi aerei a Caracas, Trump conferma: “Catturati Maduro e sua moglie”.

attacco usa venezuela conferenzaTrump annuncia l’attacco Usa al Venezuela: Maduro catturato, raid a Caracas - Caracas accusa Washington di voler imporre un cambio di regime e di tentare una “guerra coloniale” per distruggere l’assetto repubblicano del Paese. italynews.it

attacco usa venezuela conferenzaAttacco Usa al Venezuela, i racconti da Caracas: “Tremavano le finestre”, “adesso temiamo rappresaglie” - Il Paese è ora in una situazione di instabilità. ilfattoquotidiano.it

attacco usa venezuela conferenzaDalla Colombia alla Russia e l’Ue, il mondo reagisce all’attacco Usa in Venezuela - L'attacco Usa in Venezuela di questa notte destabilizza anche i leader internazionali che commentano duramente quanto sta avvenendo ... dire.it

Devi essere la CNN: Trump attacca il reporter per il video dello sciopero della barca #shorts

Video Devi essere la CNN: Trump attacca il reporter per il video dello sciopero della barca #shorts

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.