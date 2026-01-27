Questa sera alle 21, il Marsiglia di De Zerbi affronta il Club Brugge nella partita di Champions League. Dopo aver vinto contro il Lens al Velodrome, i francesi puntano a confermarsi in Belgio per avvicinarsi alla qualificazione ai playoff. I giocatori sono pronti, e anche gli scommettitori seguono con attenzione le formazioni ufficiali e le quote della sfida.

La vittoria del Velodrome contro il Lens ha rialzato le quotazioni del Marsiglia di De Zerbi, chiamato a conquistarsi uno posto nei playoff di Champions League sul campo del Club Brugge. I blau zwaart sono tornati in corsa grazie alla rotonda vittoria sul campo del Kairat Almaty, arrivata anche con un punteggio che li fa rientrare in ottica differenza reti. Due vittorie consecutive negli ultimi giorni sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Club Brugge-Marsiglia (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Club Brugge Marsiglia

Martedì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Marsiglia e Liverpool, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Questa sera il Bayern Monaco di Kompany affronta il PSV in una partita decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Club Brugge Marsiglia

Argomenti discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Champions League: quando ci sarà il sorteggio playoff e dove vederlo; Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta in TV: orari e canali.

Diretta Club Brugge Marsiglia/ Streaming video e tv: futuro incerto! (Champions League, 28 gennaio 2026)Diretta Club Brugge Marsiglia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Bruges per l'ottavo turno della league phase di Champions League 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Pronostico Club Brugge-Marsiglia: a De Zerbi va bene cosìClub Brugge-Marsiglia è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due precedenti soli esistono ... ilveggente.it

, 1ª doppietta per Aleksandar Stankovic col Club Brugge Centrocampista, 20 anni, è il figlio di Dejan #Stankovic #DAZN x.com

#Thuram è il 9° marcatore diverso per la #Juventus in questa Champions League (come Arsenal, Chelsea e Club Brugge): solamente PSG (11), Atlético (10), Borussia Dortmund (10) e Tottenham (10) hanno mandato in rete più giocatori rispetto ai Bianconeri. - facebook.com facebook