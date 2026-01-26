Questa sera il Bayern Monaco di Kompany affronta il PSV in una partita decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopo aver perso il derby contro Augusta, i bavaresi cercano punti importanti in Olanda per mantenere il secondo posto nel girone. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote scommesse indicano un match aperto, con un pareggio che potrebbe andare bene a entrambe le squadre. La gara in programma alle 21:00 promette emozioni e tensione, perché anche un risultato di parità potrebbe bastare per qualificarsi alla prossima fase

Caduto incredibilmente nel derby bavarese contro l’Augusta il Bayern Monaco di Kompany prova a consolidare il secondo posto nel girone di Champions League nella gara conclusiva sul campo del PSV. La squadra di Bosz per la prima volta in stagione non ha ottenuto la vittoria in 2 gare di fila e con 8 punti in classifica è ancora a rischio: la differenza reti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Bayern Monaco (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pareggio che potrebbe andare bene ad entrambe le squadre

Approfondimenti su PSV Bayern Monaco

Il match tra PSV e Bayern Monaco, valido per la Champions League, si svolgerà il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, il Bayern Monaco affronta in casa il Saint-Gilloise nella settima giornata di Champions League.

Ultime notizie su PSV Bayern Monaco

Argomenti discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Il Bayern non farà sconti all'unico PSV, conferma Kompany; Perché l'Inter dovrà tifare Bayern Monaco per avere Perisic: il PSV ha imposto una sola condizione.

