L’Italia sta affrontando un aumento dei danni causati dal maltempo, stimati in 34 miliardi di euro in tre anni. Le conseguenze di questo cambiamento climatico sono sempre più evidenti e richiedono una riflessione sulle misure di adattamento e prevenzione. È importante monitorare la situazione e promuovere politiche di sostenibilità per limitare gli impatti futuri.

Il clima impazzito colpisce sempre di più l’ Italia, e il conto dei danni dell’emergenza (che continuiamo a chiamare) maltempo arriverà a 34 miliardi di euro in soli tre anni. Il bilancio lo mette insieme Legambiente in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del consiglio dei ministri per i territori colpiti dal ciclone Harry. Del resto gli effetti della crisi climatica sul Pianeta sono pesanti sia in termini economici che sociali, tanto che una delle ultime stime parla per esempio di oltre 220 miliardi soltanto l’anno scorso. “Se nel 2025 i danni da eventi meteo estremi nel Paese sono stati pari a 11,9 miliardi di euro – osserva Legambiente – in futuro, con una proiezione al 2029, saliranno a 34,2 miliardi di euro secondo gli ultimi studi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Clima impazzito in Italia, i danni dell’emergenza maltempo saliranno a 34 miliardi in tre anni

