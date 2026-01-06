Il selfie di Lee Jae-myung e Xi Jinping | molto più di una semplice foto

Il selfie scattato tra Lee Jae-myung e Xi Jinping, avvenuto durante la visita del leader sudcoreano in Cina il 5 gennaio, ha attirato l’attenzione. Più che un semplice scatto, rappresenta un momento di incontro tra due figure politiche di rilievo, simbolo delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. La visita di Lee Jae-myung si inserisce in un contesto di cooperazione e dialogo internazionale, evidenziando l’importanza delle relazioni bilaterali.

Ieri, lunedì 5 gennaio, è iniziato il viaggio in Cina di Lee Jae-myung, presidente della Corea del Sud. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader sudcoreano dal 2019, ed è un evento di notevole rilevanza, che indica una generale distensione tra i due Paesi. Un’apertura che sembra trovare riscontro positivo anche nel “collega” cinese Xi Jinping, come dimostra il suo atteggiamento amichevole nei confronti dell’ospite. Durante la presidenza di Yoon Suk-yeol, destituito e sotto processo per il tentativo di instaurare la legge marziale a dicembre 2024, i rapporti tra le due potenze erano molto incrinati, ma sembra che il momento critico sia passato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Xi riceve a Pechino il presidente sudcoreano Lee Jae-myung; Vertice Cina-Sudcorea, Lee chiede a Xi impegno per pace Coree; Il presidente sudcoreano in Cina dal 4 al 7 gennaio; Media Sud Corea: Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso Mar del Giappone.

Questo selfie è un po’ più di un selfie - È un segno della distensione dei rapporti con la Cina voluta dal nuovo presidente della Corea del Sud, e anche il telefono usato non è casuale ... ilpost.it