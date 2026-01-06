Il selfie di Lee Jae-myung e Xi Jinping | molto più di una semplice foto
Il selfie scattato tra Lee Jae-myung e Xi Jinping, avvenuto durante la visita del leader sudcoreano in Cina il 5 gennaio, ha attirato l’attenzione. Più che un semplice scatto, rappresenta un momento di incontro tra due figure politiche di rilievo, simbolo delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. La visita di Lee Jae-myung si inserisce in un contesto di cooperazione e dialogo internazionale, evidenziando l’importanza delle relazioni bilaterali.
Ieri, lunedì 5 gennaio, è iniziato il viaggio in Cina di Lee Jae-myung, presidente della Corea del Sud. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader sudcoreano dal 2019, ed è un evento di notevole rilevanza, che indica una generale distensione tra i due Paesi. Un’apertura che sembra trovare riscontro positivo anche nel “collega” cinese Xi Jinping, come dimostra il suo atteggiamento amichevole nei confronti dell’ospite. Durante la presidenza di Yoon Suk-yeol, destituito e sotto processo per il tentativo di instaurare la legge marziale a dicembre 2024, i rapporti tra le due potenze erano molto incrinati, ma sembra che il momento critico sia passato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Una fan di Squid Game è stata truffata da un criminale che si è finto Lee Jung-jae per farsi inviare dei soldi
Leggi anche: Iniziati i lavori in via Mameli: molto più di una semplice riasfaltatura
Xi riceve a Pechino il presidente sudcoreano Lee Jae-myung; Vertice Cina-Sudcorea, Lee chiede a Xi impegno per pace Coree; Il presidente sudcoreano in Cina dal 4 al 7 gennaio; Media Sud Corea: Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso Mar del Giappone.
Questo selfie è un po’ più di un selfie - È un segno della distensione dei rapporti con la Cina voluta dal nuovo presidente della Corea del Sud, e anche il telefono usato non è casuale ... ilpost.it
South Korea's Lee snaps Xi selfie with Chinese 'backdoor' phone - The Xiaomi phone gifted by China’s President Xi Jinping previously made headlines when he jokingly asked his South Korean counterpart to “check if there is a backdoor”. channelnewsasia.com
South Korean President Lee Jae Myung takes selfie with Xi using gifted Xiaomi phone - South Korean President Lee Jae Myung on Monday (Jan 5) took a selfie with Chinese President Xi Jinping using a Xiaomi smartphone gifted to him by the latter in November last year. asiaone.com
UNSEEN MOMENTS: South Korea’s President Snaps Selfie with Xi Jinping at Summit Meeting | AC1B
Durante la sua visita di Stato, il presidente sudcoreano #Lee Jae-Myung si è fatto un selfie con il presidente cinese #Xi Jinping @ultimora_pol x.com
Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo sudcoreano Lee Jae Myung si sono incontrati per la seconda volta in poco più di due mesi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.