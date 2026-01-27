Cina-Uk la terza via di Starmer è un rischio ben calcolato?

L’articolo analizza il rischio e le implicazioni della strategia di Starmer nel rapporto tra Regno Unito e Cina. Si esplorano le sfide geopolitiche e commerciali legate alle scelte di Londra, considerando questioni di diritti umani e influenza economica. La decisione di mantenere un equilibrio tra interessi nazionali e relazioni internazionali si rivela complessa e strategica, riflettendo la posizione di Londra nel contesto globale.

Il bivio di Londra, che guarda a Pechino, è anche geopolitico oltre che meramente commerciale. Ovvero se il Regno Unito ha un peso specifico alla voce Taiwan e diritti umani (su tutti il caso di Jimmy Lai ) o se, alla luce della situazione economica attuale, non è nelle condizioni di governare autonomamente le proprie relazioni commerciali con la Cina, sempre scaltra a incunearsi nelle difficoltà dei propri interlocutori (e quindi scontrarsi ancora con Washington). Il primo ministro Keir Starmer visita la Cina per la prima volta da otto anni a questa parte. Prima di lui c'era stata Theresa May nel 2018.

