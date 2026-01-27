Cina sisma | oltre 20mila evacuati
Il recente terremoto di magnitudo 5,5 nella provincia di Gansu ha causato l’evacuazione di oltre 20.000 persone nella contea di Tebo. La gestione tempestiva ha permesso di minimizzare i rischi e tutelare la popolazione, evidenziando l’importanza di sistemi di allerta efficaci in zone a rischio sismico.
Approfondimenti su Gansu Provincia
Filippine flagellate dai tifoni Fung-Wong e Kalmaegi con vento fino a 230 km/h sulla costa orientale, oltre 3 mln di evacuati e oltre 1000 morti - VIDEO
Christmas Village, oltre 20mila visitatori per il parco natalizio
Con l’Epifania si è conclusa l’edizione 2025 del Christmas Village di Raffadali, il più grande parco natalizio della provincia.
Cina, terremoto nell'esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa - facebook.com facebook
La Cina trema, il generale 'amico' di Xi è una spia degli Stati Uniti x.com
