Cina sisma | oltre 20mila evacuati

Il recente terremoto di magnitudo 5,5 nella provincia di Gansu ha causato l’evacuazione di oltre 20.000 persone nella contea di Tebo. La gestione tempestiva ha permesso di minimizzare i rischi e tutelare la popolazione, evidenziando l’importanza di sistemi di allerta efficaci in zone a rischio sismico.

03.05 02.01 Bovino, capo dell'ICE rimosso da Trump01.02 Agente: "Ho sparato per difendermi"00.02 Trump aumenta dazi a Seul fino al 25%22.45 Posticipo Serie A, Verona-Udinese 1-322.34 Cortina, la Fiamma torna dopo 70 anni21.50 Ue: stop a import gas russo entro 202721.15 Usa confermano: agenti Ice a Olimpiadi20.20 Spari a Milano, 20enne ucciso da agente "MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "POLVO SERÁN", vai all'articolo e al trailer e alla clipTEATRO - "RICCARDO III", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "SUDESTIVAL – il festival lungo un inverno", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO DELLA FRUTTA”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Gansu Provincia

Con l’Epifania si è conclusa l’edizione 2025 del Christmas Village di Raffadali, il più grande parco natalizio della provincia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cina, terremoto nell'esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa - facebook.com facebook

La Cina trema, il generale 'amico' di Xi è una spia degli Stati Uniti x.com