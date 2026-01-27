Cina sisma | oltre 20mila evacuati

Da servizitelevideo.rai.it 27 gen 2026

Il recente terremoto di magnitudo 5,5 nella provincia di Gansu ha causato l’evacuazione di oltre 20.000 persone nella contea di Tebo. La gestione tempestiva ha permesso di minimizzare i rischi e tutelare la popolazione, evidenziando l’importanza di sistemi di allerta efficaci in zone a rischio sismico.

