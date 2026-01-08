Christmas Village oltre 20mila visitatori per il parco natalizio

Con l’Epifania si è conclusa l’edizione 2025 del Christmas Village di Raffadali, il più grande parco natalizio della provincia. Durante l’intera durata della manifestazione, il parco ha registrato oltre 20.000 visitatori, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per le festività. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo immersivo e coinvolgente, attirando un pubblico di tutte le età.

