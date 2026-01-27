Cimitero Sant’Anna Colantonio Lega | Gara europea ma a quale prezzo per i cittadini?

La discussione sulla gestione del cimitero di Sant’Anna coinvolge le autorità locali, con il capogruppo della Lega Mario Colantonio che solleva dubbi sui costi e le implicazioni per i cittadini. La proposta di una gara europea per l’esternalizzazione del servizio ha suscitato polemiche, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le decisioni che riguardano servizi pubblici e il loro impatto sulla collettività.

Aumentano le polemiche sulla gestione cimiteriale della città. Il capogruppo della Lega al Comune di Chieti, Mario Colantonio, attacca duramente il sindaco Diego Ferrara e la sua giunta dopo l'annuncio di una futura gara europea per l'esternalizzazione del servizio al cimitero di Sant'Anna.

