Incidente vicino al cimitero di Sant' Anna pedone soccorso in ambulanza FOTO
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre in via Padre Alessandro Valignani a Chieti, zona Sant'Anna. La dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto dopo lo schianto che ha coinvolto almeno due auto e un pedone.Dalle prime informazioni pare che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
