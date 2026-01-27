Christian De Sica, noto attore italiano, è stato coinvolto in una notizia falsa riguardante insulti a Giorgia Meloni. Si tratta di un tentativo di screditare la leader politica attraverso informazioni infondate. È importante verificare le fonti prima di diffondere notizie, per evitare malintesi e diffamazioni. In questo contesto, l’attenzione ai dettagli e alla provenienza delle notizie è fondamentale per una corretta informazione.

Il solito tentativo di attaccare Giorgia Meloni utilizzando uno degli attori più conosciuti e amati in Italia. Ma questa volta non è andato a buon fine, perché il diretto interessato si è ribellato. Su Facebook, un account chiamato "Stop ai politici inutili" - con foto profilo che richiama a Giuseppe Conte e al Movimento Cinque Stelle - ha rilanciato una presunta dichiarazione di Christian De Sica, grande protagonista dei cosiddetti Cinepanettoni con Massimo Boldi. " La Meloni è la cosa peggiore che sia accaduta all'Italia. Forse se pagassimo meno i politici e di più gli insegnanti - questa è la frase che è stata messa in bocca all'attore romano - ci sarebbero più persone intelligenti in grado di votare politici onesti e migliori". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Christian De Sica, insulti a Giorgia Meloni? Tutto falso: un gioco sporco

