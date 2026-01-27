Chivu | Critiche a Sommer e Luis Henrique? Ecco come hanno reagito i compagni

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu ha parlato delle critiche rivolte a Sommer e Luis Henrique. Il tecnico nerazzurro ha spiegato come i calciatori abbiano reagito alle polemiche e si preparano a scendere in campo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.