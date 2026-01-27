In un caso di maltrattamento, un uomo è stato denunciato dalla polizia a Trieste per aver rinchiuso due cani e un gatto nel bagno del suo appartamento per due settimane. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di salvare gli animali dal degrado e di tutelarne il benessere. Questo episodio evidenzia l’importanza di vigilare sul rispetto degli animali domestici e di intervenire prontamente in presenza di maltrattamenti.

A Trieste un uomo è stato denunciato dalla polizia per aver chiuso due cani e un gatto all’interno del bagno del suo appartamento per due settimane. Secondo quanto riportato da Trieste News, l’episodio si è verificato lo scorso 14 gennaio. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa del giovane proprietario, che hanno avvisato la polizia dopo aver udito per giorni i lamenti degli animali domestici. Gli agenti hanno segnalato di aver trovato all’interno dell’appartamento, situato in viale Campi Elisi, una situazione di degrado e di scarse condizioni igienico sanitarie. La polizia ha aperto la porta del bagno e ha liberato i cuccioli, apparsi denutriti e disidratati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiude gli animali domestici nel bagno di casa sua: la polizia denuncia l’uomo e salva i cuccioli dal degrado

Approfondimenti su Trieste

Ultime notizie su Trieste

