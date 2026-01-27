La fase dei preascolti di Sanremo 2026 rivela i primi risultati della stampa, offrendo uno sguardo sulle possibili tendenze del festival. Con questa analisi, è possibile comprendere meglio le aspettative e le preferenze della critica in vista dell’evento.

La corsa al Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziata e i primi verdetti della stampa stanno già delineando un quadro interessante. Dopo i preascolti del 25 gennaio, le principali testate giornalistiche hanno espresso i loro giudizi sui brani in gara, creando una classifica che, pur non decretando vincitori certi, ci offre una fotografia attendibile del clima critico. Entusiasmi, perplessità e grandi divisioni emergono già in questa fase preliminare, rendendo l’edizione 2026 particolarmente intrigante. Ditonellapiaga conquista il primo posto. Con una media voto impressionante di 7,70, Ditonellapiaga si posiziona saldamente al vertice della classifica grazie al brano Che fastidio!. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Chi ha vinto i preascolti di Sanremo 2026? La classifica della stampa sorprende

Scopri i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025, che avranno l'onore di partecipare al Festival di Sanremo 2026.

