Che fascino conturbante Così Corona fa le avances alla Berlinguer
Bianca Berlinguer si collega con Mauro Corona in apertura di
Come sempre all'inizio di ogni puntata di E' sempre Cartbianca, Bianca Berlinguer si collega con Mauro Corona. Questa volta, però, il centro della conversazione sono gli occhiali della conduttrice che vengono decisamente apprezzati da Corona. Tutto andato in onda nella puntata del 27 gennaio. "Sono felice di rivederla con gli occhiali diversi - esordisce Mauro Corona - Le donano da morire. Anche quando sarà guarita dal suo problema all'occhio li tenga lo stesso che ha un fascino conturbante" . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Corona Berlinguer
“Magari fosse vero, così verrei a letto con lei”: Mauro Corona e Bianca Berlinguer sposi, ma c’è il trucco
Un’immagine ha suscitato sorpresa e ironia: Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in un matrimonio fittizio.
Crozza fa satira su Mauro Corona e la famiglia nel bosco: «I cavatappi non spuntano in natura, vive con Bianca Berlinguer»
CASO SIGNORINI LA STORIA CONTINUA...FABRIZIO CORONA A FALSISSIMO
Fabrizio Corona contro Maria De Filippi: “Così Belen ha perso il lavoro a Mediaset” Nuovo terremoto mediatico firmato Fabrizio Corona. Nella parte a pagamento del suo podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi punta il dito contro Maria De Filippi, svelando - facebook.com facebook
Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.