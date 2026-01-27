Bianca Berlinguer si collega con Mauro Corona in apertura di

Come sempre all'inizio di ogni puntata di E' sempre Cartbianca, Bianca Berlinguer si collega con Mauro Corona. Questa volta, però, il centro della conversazione sono gli occhiali della conduttrice che vengono decisamente apprezzati da Corona. Tutto andato in onda nella puntata del 27 gennaio. "Sono felice di rivederla con gli occhiali diversi - esordisce Mauro Corona - Le donano da morire. Anche quando sarà guarita dal suo problema all'occhio li tenga lo stesso che ha un fascino conturbante" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Che fascino conturbante". Così Corona fa le avances alla Berlinguer

Approfondimenti su Corona Berlinguer

Un’immagine ha suscitato sorpresa e ironia: Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in un matrimonio fittizio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CASO SIGNORINI LA STORIA CONTINUA...FABRIZIO CORONA A FALSISSIMO

Fabrizio Corona contro Maria De Filippi: “Così Belen ha perso il lavoro a Mediaset” Nuovo terremoto mediatico firmato Fabrizio Corona. Nella parte a pagamento del suo podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi punta il dito contro Maria De Filippi, svelando - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com