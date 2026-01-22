98th Oscars numeri curiosità e dietro le quinte della notte più attesa del cinema

L’edizione 98 degli Oscar rappresenta un momento di grande rilievo nel mondo del cinema. In questa introduzione esploreremo i dati, le curiosità e i retroscena di una delle serate più attese, offrendo uno sguardo approfondito sulla macchina complessa e affascinante che anima l’Academy Awards. Un’occasione per conoscere meglio i numeri e gli aspetti meno noti di questa celebrazione internazionale.

La corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo e, mentre il pubblico aspetta red carpet e statuette, i numeri raccontano già quanto sia enorme la macchina dell’Academy Awards. Dal totale dei film eleggibili ai dettagli (molto nerd) sulla statuetta, ecco una panoramica completa del 98° appuntamento con gli Oscars, tra statistiche, storia e curiosità. Quanti film concorrono agli Oscar 2026. Per la 98ª edizione risultano 317 film eleggibili per gli Academy Awards, mentre quelli eleggibili specificamente per la categoria Best Picture sono 202. Sul fronte internazionale, sono 86 i Paesi che hanno presentato un film per la categoria International Feature Film. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

