Caso Teatro Due | La solidarietà dei 21 firmatari o la retorica del hanno fatto anche cose buone

Un gruppo di 21 artisti e intellettuali ha firmato una lettera pubblica, esprimendo solidarietà verso la direzione di Teatro Due. L'intervento mette in discussione le motivazioni dietro le critiche e invita a considerare anche gli aspetti positivi delle azioni della direzione. Un esempio di confronto e dialogo nel mondo culturale, senza giudizi affrettati o retoriche.

Anche sulla “tardiva denuncia penale” è stato detto dalle vittime: furono molti e ripetuti i tentativi di denunciare penalmente il regista, ma la risposta degli avvocati allora interpellati fu sempre “no” o peggio “non mettetevi contro di lui”. Il che, come si può immaginare, fece perdere molto tempo; ricordiamo inoltre che tutto questo avveniva nel corso di quel 2020 in cui spostarsi da regione a regione non era consentito a causa della pandemia. Solo grazie al supporto dell’allora neonata Amleta fu possibile agire e due vittime vennero ascoltate in ambito penale nel corso del marzo 2021; i tempi imposti dalla giustizia erano però purtroppo decorsi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

