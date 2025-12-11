La solidarietà dei cdr del Fatto quotidiano ai colleghi del gruppo Gedi

I comitati di redazione del Fatto Quotidiano e di fattoquotidiano.it manifestano la loro solidarietà ai colleghi del gruppo Gedi, a seguito della recente conferma da parte dell’editore della cessione dei loro giornali, dopo settimane di incertezze e reticenze.

I comitati del Fatto Quotidiano e del fattoquotidiano.it esprimono piena solidarietà ai colleghi del gruppo Gedi, a cui l’editore dopo settimane di indiscrezioni e reticenze ha confermato? la cessione?dei loro giornali. Dopo aver smantellato il gruppo pezzo dopo pezzo, disfandosi dell’ Espresso e di tutti i quotidiani locali, la holding Exor della famiglia Elkann s?i appresta a completare l’opera svendendo Repubblica e Stampa. Senza fornire alcuna garanzia su livelli occupazionali e salvaguardia dell’identità delle due storiche testate.?Siamo al fianco di chi sta lottando per difendere la dignità del lavoro giornalistico e continuare a informare le cittadine e i cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it