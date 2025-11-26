Caso Cuzzocrea la Procura aveva chiesto gli arresti per l' ex rettore ma il gip ha rigettato | ora si valuta ricorso

La Procura di Messina aveva avanzato la richiesta di arresti domiciliari per l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi episodi di peculato, ma il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la misura cautelare, motivando la decisione con la presunta assenza di esigenze cautelari.

Caso Cuzzocrea a Messina, la rettrice Spatari: "Dal mio insediamento grande rigore le procedure sui rimborsi"

Caso rimborsi all'Università di Messina: sequestrati 2,5 milioni all'ex rettore Cuzzocrea - Su delega della Procura della Repubblica di Messina, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto con il quale il giudice per le indagini prelimin

"Si è appropriato di fondi dell'Università": maxi sequestro all'ex rettore Cuzzocrea - Sigilli della Guardia di Finanza di Messina a un milione e seicentomila euro che sarebbero stati destinati alla ricerca.

Messina, "caso rimborsi" all'Università: sequestro di due milioni e mezzo di euro all'ex rettore Cuzzocrea - Il gip ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per Cuzzocrea ed ha invece accordato la richiesta di sequestro per peculato