La scuola dell’infanzia Montedoro riapre le sue porte, accogliendo nuovamente i 98 bambini dopo il caso-legionella. La riapertura rappresenta un passo importante verso la normalità, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per i piccoli alunni. La ripresa delle attività scolastiche testimonia l’impegno a garantire condizioni di salute e sicurezza per tutta la comunità educativa.

Tanta emozione e quel senso di ritrovata normalità per i 98 bambini della scuola dell’infanzia Montedoro che ieri mattina hanno varcato di nuovo la soglia della storica sede di via Frescobaldi. Dopo un paio di mesi di chiusura (a causa della legionella ) le attività educative riprendono nel quartiere San Pio X, restituendo il servizio non solo ai piccoli alunni, ma anche alle loro famiglie e ai 14 insegnanti e ai collaboratori scolastici che quotidianamente animano gli spazi. La cronistoria di questa vicenda ha inizio lo scorso 26 novembre quando una comunicazione dell’Usl Umbria 1 segnalò la presenza del batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico, portando all’immediata chiusura precauzionale della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso-legionella, la scuola riapre. Tornano in classe i 98 piccoli alunni

