Gli ex alunni del Sacro Cuore tornano in classe per guidare i ragazzi nella scelta della scuola superiore

L’associazione Ex alunni delle Scuole del Sacro Cuore annuncia un’iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Il prossimo 13 dicembre, alcuni membri dell’Associazione incontreranno due classi di terza media presso la sede della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

È stato messo a dimora dagli alunni della scuola primaria del Sacro cuore - facebook.com Vai su Facebook

Cesena. Gli ex studenti del Sacro Cuore tornano a scuola per l’orientamento delle terze medie - L’associazione Ex alunni delle scuole del Sacro Cuore annuncia un’iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Segnala corrierecesenate.it

Ancelle del Sacro Cuore: 100 anni. Domenica grande festa alla scuola - 2025, a Montemurlo domenica 19 ottobre la scuola primaria paritaria delle Ancelle del Sacro Cuore compie cent’anni e chiama a raccolta ... Da lanazione.it

Oristano, lavori alla scuola "Sacro Cuore": ecco come saranno sistemati gli alunni - Saranno distribuite tra tre plessi le 22 classi della primaria “Sacro Cuore”: dieci nell’ex Istituto “Frassinetti” di via Torino, nove in via Solferino e tre a “Sa Rodia” in via Fratelli Cairoli. Segnala unionesarda.it

Il Sacro Cuore fa il pieno: "I posti sono già esauriti" - Cesena, 27 gennaio 2025 – Emanuela Casali, coordinatrice didattica della scuola primaria Sacro Cuore, come stanno andando le iscrizioni nella vostra scuola? Scrive ilrestodelcarlino.it

Bergamo, nell'ex Sacro Cuore cantiere a rilento: Casa di Comunità già in ritardo, dubbi sull'asilo entro fine anno - Il cartello di cantiere, appeso ad uno dei cancelli d’ingresso, riporta come ultima data di aggiornamento lo scorso 21 settembre. Scrive bergamo.corriere.it

Oristano, "esodo" forzato per gli alunni del Sacro Cuore: caos e malcontento tra i genitori - L’emozione del primo giorno di scuola lascia spazio a rabbia e delusione tra i genitori delle tre classi quinte della scuola primaria del Sacro Cuore, che dopo lo scorso anno trascorso nei locali ... Scrive unionesarda.it