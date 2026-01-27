Caso Carli accertamenti sulle cause della morte

La procura di Colle indaga sulle cause della morte di un uomo di 61 anni, investito il 19 gennaio scorso. L’obiettivo è chiarire le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando tutti gli aspetti rilevanti per fare piena luce sulla tragica vicenda.

Caso Carli, la procura vuole vuole fare massima chiarezza sulle cause della morte del 61enne di Colle, agente di commercio, che il 19 gennaio scorso è stato investito da una macchina. Al volante una colligiana di 64 anni. Ieri mattina il pubblico ministero Elisa Vieri ha dato incarico al professor Mario Gabbrielli di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire le cause del decesso. S’indagherà inoltre a tutto tondo anche sulla dinamica. Il consulente si è preso 60 giorni di tempo per depositare la relazione sul caso. I familiari di Maurizio Carli sono assistiti dall’avvocato Valeria Biagetti, la donna che guidava la macchina dall’avvocato Giulio Pezone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Carli, accertamenti sulle cause della morte Approfondimenti su Caso Carli Crans-Montana, autopsia su Riccardo Minghetti: altri accertamenti per stabilire la causa della morte È stata effettuata questa mattina al Policlinico Gemelli l’autopsia su Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Nordio sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli: «Allontanare i bambini è doloroso, servono accertamenti profondi» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Caso Carli Argomenti discussi: Caso Carli, accertamenti sulle cause della morte; Omicidio di Emilia Nobili: perizia psichiatrica sul marito reo confesso. Caso Carli, accertamenti sulle cause della morteCaso Carli, la procura vuole vuole fare massima chiarezza sulle cause della morte del 61enne di Colle, agente di ... lanazione.it ## I protagonisti # **Laura Carli ** **Laura Carli**, nome d'arte di **Laura Russo** ([Forlì](https://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC), [29 maggio](https://it.wikipedia.org/wiki/29_maggio) [1906](https://it.wikipedia.org/wiki/1906) – [Forlì](https://it.wikipedia.org/wiki - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.