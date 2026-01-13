Crans-Montana autopsia su Riccardo Minghetti | altri accertamenti per stabilire la causa della morte

È stata effettuata questa mattina al Policlinico Gemelli l’autopsia su Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli accertamenti mirano a chiarire le cause della morte, in attesa di ulteriori approfondimenti. La procedura si inserisce nelle indagini in corso, che cercano di fare luce su quanto accaduto durante l’evento.

(Adnkronos) – È stata eseguita questa mattina al policlinico Gemelli l'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans Montana. Dai primi risultati sono emerse lesioni da ustioni ma per stabilire le cause della morte serviranno ulteriori accertamenti. Il team di medici legali ha effettuato anche esami radiologici.

