Giulia Benedetti, residente a Tredozio, è venuta a mancare all’età di 109 anni, diventando la decana della provincia di Forlì-Cesena. La sua lunga vita, celebrata lo scorso dicembre con una festa, rappresenta un importante patrimonio umano per la comunità locale. La perdita di questa figura rappresenta un momento di riflessione sulla longevità e sul valore delle radici nel territorio.

Il primo giorno del 2026 è morta a Tredozio la decana della provincia di Forlì-Cesena, Giulia Benedetti, che aveva tagliato il traguardo dei 109 anni lo scorso 14 dicembre, con una grande festa di parenti, amici e cittadini, presso la casa di riposo del paese dell’alta valle del Tramazzo. Giulia era la seconda persona più longeva in Romagna e la 57ª in Italia. Lascia il figlio Gianfranco Alpi, nipoti e pronipoti di quattro generazioni. I suoi funerali si svolgono oggi alle 14.30 nella chiesa della Compagnia di Tredozio e, al termine della messa, il corteo proseguirà per il cimitero locale. Nata da una famiglia contadina a Tredozio il 14 dicembre 1916, durante la Grande Guerra, non era ancora trentenne "quando dovetti affrontare, con la casa piena di una quarantina di sfollati, il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale nel podere Tizzolo di San Valentino, una zona pericolosissima per la presenza della banda dei partigiani di Silvio Corbari", come raccontò il giorno della festa per i 109 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredozio piange Giulia Benedetti. A 109 anni era la decana in provincia

Leggi anche: Giulia, la decana della provincia: Tredozio in festa per i suoi 109 anni. “Abbiate fede e vogliatevi bene”

Leggi anche: Sturno: Lucia Laura Sangenito, la Decana d'Italia compie 115 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tredozio piange Giulia Benedetti. A 109 anni era la decana in provincia.

Tredozio piange Giulia Benedetti. A 109 anni era la decana in provincia - Cesena, Giulia Benedetti, che aveva tagliato il traguardo dei 109 anni lo scorso 14 dicembre, con una grande festa di par ... msn.com