carta valore cultura come cambia il bonus per i giovani

A partire dal 2027, il bonus cultura per i giovani subirà modifiche con l’introduzione della Carta Valore Cultura. La legge di Bilancio 2026 prevede l’aggregazione delle precedenti misure in un’unica agevolazione, semplificando il sistema di sostegno dedicato ai giovani per l’accesso a eventi culturali e prodotti artistici.

Dal 2027 il sistema dei bonus cultura cambia. Con la legge di Bilancio per il 2026, il Governo ha deciso di superare le misure finora in vigore e di accorparle in un’unica agevolazione: la Carta Valore Cultura. Il nuovo strumento sostituirà sia la Carta della cultura giovani sia la Carta del merito, introducendo criteri di accesso diversi e una gestione completamente digitale. La riforma entrerà a regime a partire dai neodiplomati del 2026, che potranno utilizzare il bonus dall’anno successivo. Che cos’è la Carta Valore Cultura. La Carta Valore Cultura è un contributo pubblico destinato ai giovani che conseguono il diploma di scuola superiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Carta Valore 2026 è il nuovo bonus cultura introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, rivolto ai neodiplomati italiani.

Il Bonus Valore Cultura, approvato nella manovra, rappresenta un'importante opportunità per i neo-diplomati.

Bonus cultura, fino a 1500 euro per chi si diploma nel 2026

