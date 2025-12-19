Bonus Valore Cultura approvato in manovra | come funziona la carta per i neo-diplomati

Il Bonus Valore Cultura, approvato nella manovra, rappresenta un'importante opportunità per i neo-diplomati. Questa nuova carta, attiva dal 2027, mira a incentivare la cultura e l'istruzione offrendo ai giovani strumenti concreti per accedere a libri, musei, eventi e formazione. Un investimento che promuove la crescita personale e il talento, rafforzando il legame tra giovani e patrimonio culturale italiano.

Tra gli emendamenti alla manovra che sono stati approvati in commissione Bilancio del Senato c'è quello che introduce il Bonus Valore Cultura, la nuova carta per i diplomati attiva dal 2027. Vediamo come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

