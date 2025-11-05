Un anno fa, qualcosa di diverso è accaduto nel centro di Prato. In piazza San Domenico, un gruppo di associazioni di volontariato, ha aperto un presidio fisso, un punto di ascolto e di sostegno per chiunque ne avesse bisogno. Un’iniziativa che ha preso vita sotto il progetto ’Con Voi in Centro’, promosso dall’amministrazione comunale per restituire quella sicurezza e quel decoro che troppo spesso sembrano sfuggire dalle mani dei cittadini. "Quando il progetto è stato lanciato, c’era una certa diffidenza. Non eravamo convinti", ammette Mario Albanese, presidente dell’associazione Polizia di Stato Gruppo Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presidio fa la differenza: "In tanti ci chiedono aiuto o solamente di parlare"